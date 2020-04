Tendances Première : Le passé architectural pour sauver le futur des étudiants sur Auvio

Où organiser les sessions d’examens des Universités et Ecoles Supérieures, qui ne peuvent se dérouler à distance, tout en respectant les mesures sanitaires les plus strictes imposées du fait de la pandémie du COVID-19 ? C’est peut-être la question que se posent des écoles supérieures qui n’ont pas encore pris la décision de supprimer, reporter ou organiser à distance leurs examens de fin d’année. Edificio, agence événementielle belge spécialisée dans l’organisation d’événements dans des lieux classés, protégés, vient ainsi gracieusement en aide aux Ecoles Supérieures et Universités afin d’organiser avec elles les sessions d’examens de leurs étudiants, des sessions se déroulant dans des espaces historiques au cœur de Bruxelles, aisément accessibles. On en parle avec Didier Goffard, CEO d'Edificio. http://www.edificio.be/