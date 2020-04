Tendances Première : Virginie Hocq donne rdv chaque soir à 18h sur Instagram pour une séance de gym bien à elle. sur Auvio

Virginie Hocq n'est pas simplement humoriste, elle est également fan de sport. Dès le début du confinement, elle s'est fixée comme objectif de ne pas se "laisser aller" et de partager ses exercices sur Instagram tous les jours à 18h. L'engouement a été et est réel. Les questions des internautes sont posées tous les jours à un spécialiste qui la coache et les exercices physiques sont variés. Une initiative bien dans l'air du temps.