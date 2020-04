Tendances Première : Ilios Kotsou donne rdv tous les soirs pour méditer ensemble sur Auvio

Chaque soir, sur le coup de 18h30, Ilios Kotsou nous propose des plages de méditations et de partages sur la page FacebookPrezens. "Puisque nous ne pouvons pas nous aventurer à l'extérieur, partons explorer notre espace intérieur" semble être le leitmotiv de ces moments de bienveillance. Comment méditer, avec quels effets en cette période particulière, réponse avec Ilios Kotsou, Dr. en psychologie, chercheur au sein de la chaire "mindulness, bien-être au travail et paix économique" de Grenoble Ecole de Management et cofondateur de l’association Emergences qui œuvre pour une société plus solidaire.