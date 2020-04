Tendances Première : Coronavirus: L'impact des fake news sur Auvio

L’UCLouvain participe à une étude interdisciplinaire afin de comprendre le rôle et l’impact de la communication et de l’information dans la gestion de l’épidémie. Les chercheurs UCLouvain analyseront, notamment, l'impact des fake news, des réseaux sociaux et de la communication officielle sur les comportements de protection contre le Covid-19. L'objectif? Identifier les stratégies de communication les plus efficaces pour lutter contre l'épidémie. On en parle avec Grégoire Lits, professeur à l’Institut langage et communication de l’UCLouvain.