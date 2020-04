Tendances Première : Digital nomadisme: le télétravail du futur sur Auvio

Pour beaucoup de personnes, cette expérience de confinement - souvent contraignante - est révélatrice du futur du télétravail. Ce n'est pas le cas. Le télétravail est un acte volontaire et épanouissant, qui permet à ceux qui le pratiquent de manière continue, d'améliorer leur créativité et leur productivité de manière considérable, tout en allant à la rencontre de nouvelles personnes et de nouveaux endroits (coworkings, co-livings, destinations, etc.). Le télétravailleur permanent du futur est nomade (autrement dit, il ne reste pas confiné chez lui). Avec Andy Stofferis, Manager of Sendabee | Digital Marketing Agency