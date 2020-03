Tendances Première : Mieux organiser le télétravail grâce à la téléphonie IP sur Auvio

ALLOcloud, basée à Saintes - Tubize, offre une solution de téléphonie IP (VoIP) dans le Cloud. Cela permet donc aux entreprises d’organiser le télétravail de manière très simple, puisque les employés peuvent prendre leur téléphone de bureau et l'installer chez eux ou utiliser un Softphone (téléphone logiciel) sur leur PC ou Smartphone. Pour les entreprises qui ne sont pas encore clientes, ils mobilisent leur réseau de revendeurs de plus de 200 sociétés pour permettre une migration accélérée. Par ailleurs, ils mettent aussi leur infrastructure de Vidéo Conférences gratuitement à disposition des entreprises. On en parle avec Ivan Gérard.