Tendances Première : Une enquête de l’UCLouvain pour déterminer l’impact social et émotionnel du confinement. sur Auvio

L’UCLouvain lance une enquête auprès de la population belge dont le but sera de déterminer l’impact social et émotionnel du confinement lié au coronavirus. Un bel exemple ? Le rendez-vous quotidien à 20h tapantes pour applaudir le personnel médical. L’objectif ? Mettre en lumières les comportements sociaux et les relations interpersonnelles des belges, en particulier la solidarité, enjeu majeur de l’enquête, face à une situation de menace extrême. On en parle avec Bernard Rimé, professeur émérite de l'institut de recherche en sciences psychologiques de l'UCLouvain. https://uclpsychology.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_eXw7iOmc3gENjN3