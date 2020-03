Tendances Première : Et si vous profitiez du confinement pour apprendre ce dont vous avez toujours rêvé ? Avec Jean-Olivier Collinet de Jobyourself sur Auvio

Et si vous profitiez du confinement pour apprendre ce dont vous avez toujours rêvé ? L’apprentissage en ligne, dans tous les domaines et sous toutes les formes, est de plus en plus utilisé et surtout en cette période. L’offre est importante et il est dangereux de s’inscrire pour tout et n’importe quoi. Le énième webinaire contribue-t-il efficacement à votre épanouissement personnel ou professionnel ? Pour vous divertir ces prochains jours voire semaines, on vous propose de nouvelles activités et outil de formation en ligne qui vont remplir vos journées. Entre apprendre une nouvelle langue, à faire des cocktails ou encore à utiliser vos soft skills, le tout pour ressortir avec des nouvelles compétences (presque) essentielles ! Par Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.