Tendances Première : « Je suis ton voisin », l’entraide au plus proche de chez nous sur Auvio

« Je suis ton voisin » c’est avant tout le retour à l’entraide sous toutes ses formes et ce, au plus proche de chez nous : avec nos voisins. Qui nous invitent à nous réunir dans le voisinage en utilisant un logo pour se repérer et un moyen de communication commun pour s’organiser, en approtant une attention particulière aux personnes les plus vulnérables, qui, âgées, n’ont souvent pas accès à internet. On en parle avec François Colinet. https://www.facebook.com/pg/Je-suis-ton-voisin-534435640380661/community/?ref=page_internal