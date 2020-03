Tendances Première : Confinement : Des psychologues à l'écoute ! sur Auvio

Une initiative spontanée de quelques psychologues, neuro psy et psychothérapeutes inquiets des conséquences psychologiques des mesures de confinement, du sentiment d’anxiété croissant et désireux d'apporter leurs compétences d'écoute dans un souci de solidarité. Le but est double : Offrir une écoute professionnelle, un soutien pour diminuer les angoisses mais aussi, soulager les autres professionnels de santé (médecins, pharmaciens etc.) qui reçoivent l'anxiété des gens. On en parle avec François Colinet, psychologue et psychothérapeute. https://www.facebook.com/François-Colinet-Psychologue-378454475981088/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARASwZ7SFeS_xRVchiwidcUViYgmcXfLMZCmzyd5PZI5HzLyCuMDgAs0Ug9gaZcdRZDXwlDQLO8vKs93