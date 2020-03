Tendances Première : Soutenons nos éboueurs ! sur Auvio

La fédération sectorielle go4circle veut encourager tous les hommes et les femmes qui sont responsables de la collecte et du traitement des déchets. « Ce qu'ils font est d'une importance sociale. Ils veillent à ce qu'il n'y ait pas de nouvelle crise sanitaire en plus de la crise actuelle », déclare Stany Vaes, directeur général de go4circle. « C'est pourquoi nous appelons chacun à manifester son soutien à tous les employés du secteur du traitement et du recyclage des déchets, tant ceux qui collectent les déchets ménagers que ceux qui collectent les déchets industriels, sans oublier les déchets médicaux. Coller un simple morceau de papier avec un message sur votre sac poubelle ou votre conteneur aidera nos collègues à garder le moral en ces temps difficiles. ». On en parle avec Cédric SLEGERS https://go4circle.be/fr/montrez-votre-soutien-tous-les-collecteurs-et-les-gestionnaires-de-dechets