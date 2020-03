Tendances Première : Covid-Solidarity.org : Plate-forme de soutien citoyen sur Auvio

Pour endiguer rapidement la propagation du virus, le gouvernement et le milieu médical recommandent fortement à la population de rester à domicile. Mais comment faire pour s’alimenter et se fournir en produits de première nécessité tout en restant chez soi ? Marqué par la tournure des événements et conscients que cette crise nous force à trouver des solutions d’aide pragmatiques, Covid-Solidarity.org a souhaité par la voie de l’intelligence collective rendre service à la population. Un mouvement citoyen et non-lucratif initié en ligne par un groupe d’entrepreneurs et étudiants de la communauté BeTech qui permet de créer du lien social dans une démarche bienveillante. On en parle avec Laurent Ledoux , l'un des initiateurs de la plate-forme. www.covid-solidarity.org/fr 2/808.96.54