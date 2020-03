Tendances Première : Comment réussir vos réunions à distance de manière optimale ? Avec Jean-Olivier Collinet de JobYourself sur Auvio

Loin de vos collèges et pourtant si proche ! Comment réussir vos réunions à distance de manière optimale ? En cette période d’épidémie de coronavirus, vous vous posez pas mal de questions : comment échanger autour du projet en cours avec les équipes ? Comment travailler ensemble sans se voir à la machine à café ? Une solution : la réunion à distance. Vous verrez vite que vous n’avez pas forcément besoin de vous trouver dans le même bâtiment ou dans le même bureau avec vos collègues pour travailler efficacement ! Alors, on vous entend déjà : « Par téléphone, on ne s’entend jamais » ou « Les réunions virtuelles ? très peu pour moi ! ça ne marche jamais ! ». Pas de panique ! Pour que vos réunions soient efficaces en cette période de confinement et de télétravail, il est évidemment nécessaire de bien s’organiser, pour l’animateur, comme pour le participant. Quelques petites astuces à connaître pour les réussir. Par Jean-Olivier Collinet de Jobyourself.