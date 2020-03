Tendances Première : Savoir jongler entre le rôle de parents et de travailleurs, simultanément… sur Auvio

Le télétravail est encouragé dans la plupart des entreprises, avec la propagation du coronavirus, et la suspension des cours dans les écoles. Résultat ? Les parents doivent jongler entre leur rôle de parents et de travailleurs, simultanément… Comment éviter le burnout parental ? Deux chercheuses UCLouvain conseillent : faites-vous confiance, mettez vos enfants à contribution, structurez votre journée. Mais encore ? On en parle avec Moïra Mikolajczak, Professeur, Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation, Institut de recherche en sciences psychologiques. https://www.burnoutparental.com/le-burnout-parental-et-le-confineme