Tendances Première : L'UMons profite du confinement pour mener une étude sur le couple! sur Auvio

Sarah GALDIOLO est Docteur en psychologie. Le confinement est une situation exceptionnelle qui amène beaucoup de couples et de familles à rester ensemble 24h/24. La Faculté de Psychologie de l’UMons s’intéresse au vécu de votre couple au quotidien. Il suffit de répondre à un court questionnaire à 4 reprises durant les deux prochaines semaines. Celui-ci nous permettra de mettre en lumière votre ressenti durant ce confinement. Cette étude est destinée à des personnes de min. 18 ans qui vivent en couple sous le même toit. Vos données seront maintenues et traitées de manière anonyme et nous en garantissons un traitement confidentiel. La participation du partenaire est la bienvenue car elle éclairera davantage sur le vécu de couple : n’hésitez pas à lui proposer d’y participer. https://applications.umons.ac.be/survey/index.php?sid=69331&lang=fr