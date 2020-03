Tendances Première : GiveActiions : Une application pour soutenir l'OMS sur Auvio

Maxime Van der Meerschen est le co-fondateur de GiveActions. GiveActions, une application citoyenne, se mobilise pour récolter gratuitement de l'argent pour le fonds de riposte au covid-19 de l'OMS afin d'acheter du matériel médical et de financer la recherche. Le concept de l’application GiveActions, élue startup digitale verte 2019, est simple : il suffit d’y découvrir des vidéos sponsorisées par des entreprises vertes et sociales afin de récolter gratuitement de l’argent pour une association. Ces entreprises paient en effet pour gagner en visibilité et cet argent va directement à l'association choisie. www.giveactions.com