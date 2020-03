Tendances Première : Confinement : Continuer à faire du sport ... sur Auvio

Christophe LECLERCQ est le Fondateur de l'asbl Coach Running. Sachant que l'activité physique permet un mieux-être mental et un "boost" pour l'immunité, son but est de trouver un moyen d'aider les autres à pouvoir continuer de se "bouger". C’est pourquoi, il a commencé à lancer des sessions Skype de PPG (préparation physique général) Et ça marche même au-delà des frontières. https://www.facebook.com/groups/39957615711/about/