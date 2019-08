Tendances Première : Transition - Hype est la première flotte de taxis hydrogène au monde -...

Hype est la première flotte de taxis hydrogène au monde. Elle a été lancée le 7 décembre 2015 pendant la COP 21, par la Société du Taxi Electrique Parisien ("STEP"), avec 5 premiers véhicules. Aujourd'hui, la flotte compte plus de 100 véhicules, et vise 600 véhicules avant fin 2020. Ces taxis hydrogène disposent d’une autonomie de plus de 500 km et se rechargent en 3 à 5 minutes, le tout n'émettant ni polluants locaux (NOx, ..), ni CO2, ni bruit, seulement … de l’eau ! Nous accueillerons également test achat pour discuter de ces fameux taxis d’un nouveau genre.

