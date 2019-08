La start-up "Shayp" a mis au point une technologie qui permet de lutter contre les fuites et gaspillages d'eau chez les particuliers et les bâtiments professionnels. Cette problématique est d’une importance cruciale quand on sait que 35% de l’eau distribuée est perdue au niveau des infrastructures et des bâtiments. Avec Ingrid Nolet de Shayp.

Émission Tendances Première