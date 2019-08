Tendances Première : TRANSITION - ODD et pouvoirs locaux - 02/08/2019

Les Objectifs de développement durable (ODD – SDGs en anglais pour Sustainable Development Goals) concernent tant les pouvoirs publics que les entreprises, les universités et les écoles, les associations et organisations, ou encore les citoyens, et ce partout dans le monde. Alors comment les pouvoirs locaux s'organisent-ils autour de ces objectifs ? Réponse avec Natacha Zuinen, coordinatrice à la Direction du Développement durable (SPW) et Martin Van Audenrode, bourgmestre de Gesves.

Émission Tendances Première