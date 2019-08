Tendances Première : TRANSITION - Formidable ASBL et DoucheFlux - 01/08/2019

Une des difficultés rencontrées par les plus démunis est de ne pas avoir accès à une bonne hygiène de vie. Pour les vêtements par exemple, difficile pour eux de les entretenir: ils n’ont pas les moyens financiers ni matériels pour les laver. Formidable, une ASBL de Charleroi, propose aux personnes précaires de bénéficier du passage de leur Wash Mobile. A Bruxelles, une autre solution est apportée pour redonner un peu de dignité aux plus vulnérables via des douches mobiles. Avec Faysal Abarkan de Formidable ASBL et Laurent d'Ursel de DoucheFlux.

Émission Tendances Première