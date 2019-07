ONG reconnue d’utilité publique, Aviation Sans Frontières dispose de ses propres avions, des Cessna Caravan basés en Afrique, grâce auxquels elle apporte un soutien logistique essentiel à plus de 180 organisations partenaires, dans la mise en œuvre rapide et efficace de l’aide humanitaire. Avec Christian Georlette, directeur d'ASF Belgium et David Haub, membre du Conseil d'Administration.

Émission Tendances Première