Tendances Première : Transition - CMI SOLAR et les énergies renouvelables - 24/07/2019

Les énergies renouvelables font l'objet de toutes les attentions des grands groupes industriels. Des projets ambitieux voient le jour un peu partout dans le monde. Et pas plus loin que Seraing où CMI Solar a mis au point un ingénieux système exploitant l'énergie du soleil. Avec Maxime Bebronne, Communication Manager du secteur Energy et Régis Frankard, Président Business Unit Energy chez John Cockerill.

Émission Tendances Première