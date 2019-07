Tendances Première : Transition - Mango Chutney: le bien-être au travail - 08/07/2019

Notre série de l'été sur les 17 Objectifs de Développement Durable, en anglais les SDGs pour Sustainable Development Goals se poursuit… En septembre 2015, les Nations Unies ont présenté ces 17 Objectifs, qui sont, pour l'ensemble des pays de ce monde, un nouveau tableau de bord pour assurer une transition vers une Terre plus durable. Le lundi est dédié aux "experts" du réseau Génération T, nouveau réseau de jeunes œuvrant pour une société durable. Avec Quentin de Pret, il sera question de "bien-être" au travail et de la transformation des entreprises vers des modes de gestion plus humain, plus agile, plus collectif, ... www.mangochutney.eu

Émission Tendances Première