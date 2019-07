Tendances Première : Transition - Les 17 objectifs de Développement Durable - 01/07/2019

Premier sujet de notre série de l'été sur les 17 Objectifs de Développement Durable, en anglais les SDGs pour Sustainable Development Goals. En septembre 2015, les Nations Unies ont présenté ces 17 Objectifs, qui sont, pour l'ensemble des pays de ce monde, un nouveau tableau de bord pour assurer une transition vers une Terre plus durable. Chaque jour, durant tout l'été, nous mettrons en avant des projets concrets liés à ces nouveaux Objectifs et chaque lundi, un(e) expert(e) nous présentera en détails un des Objectifs. Ce lundi, présentation générale de ce que sont ces SDGs avec Gaëlle Janssens, Personne de contact pour les membres du réseau au sein de The Shift.

