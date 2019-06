Tendances Première : Transition - L'école Steiner de Charleroi - 26/06/2019

Fruit de plusieurs années de réflexion et de mise en place, la première école d'enseignement à pédagogie active Steiner à Charleroi va ouvrir ses portes en septembre 2019. Objet de désirs communs de parents et d'enseignants, l'école sera ouverte à tout enfant de 3 à 14 ans, quelle que soit son origine sociale, ethnique ou religieuse avec une volonté de rendre cette école accessible à tous financièrement et géographiquement. Leur credo : « Nous exigeons qu’aucun enfant ne doive vivre avec le même sentiment d’incompétence en se croyant bête et inutile et ne trouve sa vocation dans la vie à cause d’une éducation scolaire (où chacun doit rentrer dans le moule), qui tue la créativité, instinctivement présente en chacun de nous. » Nous en parlons avec Michel Salandini, fondateur du projet. Plus d'infos: http://www.steinercharleroi.be/

Émission Tendances Première