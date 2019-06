Le Poisson sans bicyclette se veut un espace de résistance, d’expérimentation et d’apprentissages. Il crée du lien et in fine de la puissance collective, en proposant d’autres normes et un espace pour les voix silencées. Le café féministe est ouvert depuis septembre 2017, est géré par un groupe de militant·e·s bénévoles. On en parle avec Amandine et Louise.

Émission Tendances Première