Elle s’appelle Marie-Amélie Lenaerts, et début 2018, elle s’est lancée dans une aventure un peu folle : traverser l'Atlantique à la voile, en solitaire et en course, dans le cadre de la Mini Transat 2019. Présentation de cette femme pleine d’audace avec Stéphanie Grosjean.

Émission Tendances Première