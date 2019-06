Tendances Première : TRANSITION - Gwenaelle Dekegeleer: Vu d'ici, Vu d'ailleurs - 13/06/2019

VU D’AILLEURS L’occasion de parler de Krisitin Frederick, cette chef californienne qui a fondé le foodtruck « le camion qui fume ». Il en existe plusieurs aujourd’hui et ils ne servent que des hamburgers. À la suite d’une grosse prise de conscience, elle décide de lever le pied sur la viande et lance le resto « greenhouse » à paris. Elle y sert principalement des légumes et s’insère dans un projet social en mettant un potager à disposition du quartier dans lequel est installée. VU D’ICI Sarah Potvin et son compagnon font le chemin inverse… Ils sont propriétaires et maraichers de « la finca » un terrain agricole semi-urbain. Ils y produisent de nombreux fruits et légumes qu’ils vendent juste à côté du terrain, dans leur magasin. À partir du mois de juin, la finca propose l’auto-cueillette pour le public. Ils fournissent de nombreux chefs mais depuis quelques mois, ils se sont également installés dans les cuisines du restaurant « l’auberge des Maïeurs » à Woluwe-Saint-Lambert, où le menu propose de nombreux plats de légumes, cuisinés avec leur production saisonnière. Avec Gwenaëlle Degekeleer.

Émission Tendances Première