Kami est persuadé que le zéro déchet n’est pas si compliqué. Il suffit d’y aller pas à pas dans son propre environnement. Grâce à une série de produits réutilisables et naturels, Kami propose des conseils, recettes et autres DIY pour faciliter la transition. On en parla avec Anne Sophie Dekeyser et Jean Piessevaux de Kami-Basics.

Émission Tendances Première