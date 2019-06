Tendances Première : TRANSITION - Seeds, invitation au dialogue autour de la plante - 10/06/2019

A travers une démarche qui se veut collective, Seeds invite au partage, au rassemblement et au dialogue autour de la plante. En partant du postulat qu’il existe un rapport entre le monde végétal et notre environnement, le collectif envahit des espaces hybrides de découvertes, d’exploration et de création. Un laboratoire d’idées, de savoirs et de savoir-faire à portée de mains, à portée de tous. Présentation avec Giada Seghers.

Émission Tendances Première