Tendances Première : TRANSITION - Go To Gyneco! - 06/06/2019

Go To Gyneco ! Les Femmes ayant des relations Sexuelles avec des Femmes (FSF), représentent une minorité de la population belge et n’ont jamais été considérées comme une population à risque face aux Infections Sexuellement Transmissibles (IST). Aussi, les nombreux stéréotypes et préjugés liés à la sexualité et au genre aboutissent à un taux de consultations gynécologiques très bas chez les FSF, que ce soit à titre préventif ou curatif. Un certain nombre d’entre elles pensent par exemple qu’un suivi gynécologique ne sert qu’à la prescription de contraceptif et qu’elles ne sont donc pas concernées. Il est temps de changer les mentalités. On en parle avec Suvi Hakkarainen, membre du projet Go To Gyneco !, Marine de Tillesse, de l'ASBL Tels Quels et Sophie Peloux, de l'ASBL SIDA'SOS

Émission Tendances Première