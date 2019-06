Tendances Première : TRANSITION - Gwenaelle Dekegeleer L'école démocratique - 06/06/2019

VU d'ailleurs On vous emmène suuuuper loin, pour un voyage dans le monde de l'enfance avec André Stern, fondateur du mouvement "l'écologie de l'enfance" et auteur de nombreux livres. A 48 ans,Il a de multiples compétences et excelle dans chacune d'elles sans pour autant avoir jamais fréquenté l'école. Selon lui, c'est en changeant l'attitude générale de la société envers l'enfance qu'on pourra faire évoluer le monde. Il exposait, en début de semaine, sa vision libérée de l'éducation dans une conférence et un atelier organisés par l'école démocratique de l'orneau. VU d'ici L'école démocratique offre une vision différente et libérée de l'éducation et de l'école. Elle s'appelle école mais ne possède ni classe ni professeurs à proprement parler. La démocratie est le point de départ de toutes les pratiques. Les élèves sont "accompagnés" par un référent et des accompagnateurs qui les guident dans les projets qu'ils souhaitent mener. A Gembloux, elle existe depuis 3 ans et est fréquentée par une trentaine de jeunes entre 3 et 18 ans. Romain Gauthier travaille pour l'école et sera accompagné d'élèves pour nous expliquer son mode de fonctionnement.

