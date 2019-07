Pas toujours évident d'assurer une alimentation équilibrée à son bébé au jour le jour pour un jeune couple devant jongler avec les contraintes du quotidien et les nouvelles marques à prendre au sein de la famille. Camille, Pierre et Daphné, 3 gourmets curieux et engagés ont créé la marque belge Into the Spoon, des petits pots bios locaux, durables, équitables et transparents.

