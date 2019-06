Tendances Première : TRANSITION

Conjuguer vision managériale et impact écologique, préserver nos écosystèmes en entreprise et dans la nature. Et si nous avions l’audace de revisiter nos croyances, en retrouvant notre nature profonde ? Du 20 au 22 juin, la Libramont & co Regenerative Alliance réunira 100 responsables d’entreprises, pour deux jours de conférences, débats, ateliers en intelligence collective et engagements, stimulés par des philosophes, des scientifiques, des penseurs et activistes, … en plein cœur de la forêt. Avec Stéphanie Grosjean

