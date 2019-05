Aujourd’hui, l’entreprise ne peut plus négliger le facteur humain, c’est même devenu un enjeu social et économique crucial dans la course à la compétitivité. Le lable Hu-Man permet aux entreprises de s’engager à respecter certains principes basés sur la cohésion sociale, l’égalité des genres et l’inclusion. On en parle avec Aurélien Herquel.

Émission Tendances Première