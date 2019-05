Tendances Première : Transition - Le festival de l'environnement - 29/05/2019

Le 31 mai et les 1er et 2 juin prochain, toutes les Générations durables de Bruxelles seront de la partie pour fêter le vingtième anniversaire du Festival de l’Environnement ! Thème 2019 : les Générations Durables, les Bruxellois∙es de tous âges et de tous horizons qui se bougent pour l’environnement : qui passent à l’action, qui ont des idées, des astuces à partager, qui mettent la pression, qui s’entraident, s’écoutent, se regardent et se répondent. Avec Pauline Lorbat

Émission Tendances Première