Tendances Première : Transition - Margaux Hammann - 28/05/2019

Il y a 4 ans, la plus puissante intuition de sa vie fait prendre à Margaux Hammann LA décision qui bouleversera tout. Elle quitte sa vie parisienne idéale et part se perdre en Amérique latine dans l’espoir de se (re)trouver. Baroudeuse dans l’âme, elle passe finalement trois années sur la route et parcourt 100 000 kilomètres lors d’un voyage plus initiatique que touristique : elle explore ce monde, visible et invisible, ainsi que son monde intérieur. Émerveillée par ce chemin d’éveil, elle a à cœur de partager ses expériences et réflexions, espérant inspirer chacun à ressentir qu’il peut lui aussi tout accomplir et qu’une autre voie que celle toute tracée est possible.

Émission Tendances Première