Tendances Première : Transition - Vu d'ailleurs Vu d'ici - 23/05/2019

VU D'AILLEURS Gwenaelle Dekegeleer nous dresse le portrait d'un couple qui vit sur un terrain de 6000m2 en Bourgogne. Ils construisent leur maison eux-mêmes et visent l'autonomie alimentaire grâce à leurs terres. Ils expliquent tout leur parcours et leurs démarches dans des videos Youtube et sont largement suivis. VU D'ICI Après 4 ans sur un voilier dans les plus belles mers du monde, Olivier, Patricia et leurs deux enfants reviennent en Belgique et décident d'auto-construire leur maison, un projet qui se termine doucement et qui a occupé deux ans de leur vie. Il s'agit d'une maison "positive" puisqu'elle génère plus d'énergie qu'elle n'en consomme.

Émission Tendances Première