On parle micro-mobilité avec Frédéric Bonus du Mimoc: Le Micro Mobility Center (MiMoC) est le premier centre européen d’information, d’éducation et d’expertise sur la micro-mobilité. Son objectif est de favoriser une micro-mobilité sécurisée, responsable et durable auprès des des citoyens, des pouvoirs publics et des entreprises. Par Stéphanie Grosjean.

Émission Tendances Première