Tendances Première : Transition - vivre autrement - road to Alaska - 20/05/2019

Un an après leur retour d'un road trip vers l’Alaska, en passant par l’Islande et en traversant le Canada, Delphine Casimir et Quentin Carbonnelle content leur expérience autour d’un feu de camp. Ils vous emmènent avec eux à la découverte de contrées sauvages mais aussi à la rencontre de personnages bouleversants. Ils sont fermiers, herboristes, cow-boys, éleveurs de chiens de traineau, bouddhistes, … Toutes ces rencontres improbables vont donner un sens à ce voyage, montrer qu’il est possible de vivre autrement et réaliser ses rêves.

Émission Tendances Première