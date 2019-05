Une boutique-café durable et citoyenne verra bientôt le jour à Rochefort : le Renc'Art. Celle-ci promeut principalement une façon de consommer plus durable, mettant en valeur les artisans et créateurs locaux, ainsi que des producteurs de la région. Présentation avec Aurélie Lily Vermeulen.

