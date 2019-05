Tendances Première : Transition - « YOUNG CHANGE MAKERS » - 16/05/2019

VU D’AILLEURS : Après des études d’entrepreneuriat, Christian Vanizette se passionne pour l’entrepreneuriat social. En 2011, Il co-fonde la communauté MAKE SENSE pour aider les projets innovants et porteurs de sens, tant au niveau sociétal qu’environnemental. Une communauté qui s’est développée dans plusieurs pays du monde et qui, à ce jour, à soutenu plus de 3000 projets et mobilise 80.000 citoyens. VU D’ICI : Célestin de Wergifosse, étudiant bio-ingénieur et sans cesse en recherche de nouveaux défis faisant sens, a fondé le réseau « YOUNG CHANGE MAKERS ». Un réseau qui organise des conférences à destination des jeunes pour les inciter à devenir acteurs du changement.

Émission Tendances Première