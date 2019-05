Tendances Première : Transition - HelloSun - 15/05/2019

Issus de la nouvelle génération de jeunes adultes très préoccupés par le climat, Leopold Coppieters et Arthur Dawans ont tout récemment créé HelloSun, avec un succès des plus évocateurs des besoins citoyens contemporains. Le principe : Créer un cercle vertueux en se proposant comme intermédiaires entre les particuliers ou les entreprise et la région bruxelloise, en vue de faciliter l'accès aux primes et par conséquent la pose de panneaux solaires à Bruxelles. Le site est efficace et la communication pour le moins transparente : https://hellosun.brussels/ Avec Anne Sophie Dekeyser

Émission Tendances Première