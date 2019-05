Tendances Première : Transition - Gentle factory et Bonjour Maurice - 09/05/2019

Vu d’ailleurs : « La Gentle Factory », un label éco-responsable français qui a vu le jour au sein d’un grand groupe de mode, il y a quelques années et qui aujourd’hui vole de ses propres ailes. Sa fondatrice, Christèle Merter, ingénieure en textile axe la production autour des 4 grands piliers du développement durable : production locale, fibres biologiques et donc moins polluantes, fibres recyclées et réinsertion professionnelle. Elle garde une grande conscience des progrès qui peuvent être réalisés pour avoir un impact neutre voire positif sur la planète. Vu d’ici : La meilleure manière de diminuer l’impact du secteur textile, c’est sans doute de diminuer la taille de sa garde-robe ! c’est en tout cas, la façon de voir les choses de Céline et Géraldine. Ces deux mamans bruxelloises ont lancé la marque de vêtements pour enfants « Bonjour Maurice». Elles viennent de lancer le concept d’une box de 7 vêtements : 4 hauts et 3 bas pour s’habiller pendant 6 mois. Des vêtements réversibles et éco-responsables.

Émission Tendances Première