Tendances Première : Transition - Ecole et art - 06/05/2019

Dans l’enseignement public, nous retrouvons trop d'élèves en échec scolaire (et en souffrance) alors que ... les neurosciences nous montrent l'impact positif de l'artistique - la musique en particulier - sur les apprentissages. L’école est le lieu dans lequel la musique peut être destinée à la fois à la prévention et à la remédiation. Mais comment intégrer mieux la musique dans nos écoles ? Pistes de réflexion avec le projet Erasmus de Art et Apprentissages. (Tatiana De Barelli)

Émission Tendances Première