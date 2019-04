Tendances Première : Transition - Graines de Bazaar - 30/04/2019

Jean-François de Hertogh et Lucas Drouard sont les co-organisateurs du Festival Graines de Bazar qui aura lieu les 3 et 4 mai prochain à Bruxelles avec un double objectif: mettre les jeunes talents à l'honneur et informer les jeunes et les travailleurs de la jeunesse quant aux outils disponibles pour monter un projet socioculturel. Au programme ateliers mais aussi micros ouverts, batailles de danse / rap, représentations de poésie slam, projections de films, et bien d'autres. Entrée gratuite mais inscription obligatoire pour les ateliers du vendredi. Plus d'infos: https://growfunding.be/fr/bxl/page/Bazaar

Émission Tendances Première