Close the Gap est une entreprise sociale internationale qui vise à réduire la fracture numérique en offrant des ordinateurs d'occasion de haute qualité donnés par de grandes et moyennes entreprises ou des organisations publiques à des projets éducatifs, médicaux, entrepreneuriaux et sociaux dans les pays en développement et émergents. Explication avec Olivier Vanden Eynde, CEO et fondateur.

Émission Tendances Première