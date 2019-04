Tendances Première : Transition - Dédicaces - 26/04/2019

Passionnés de lecture ou passionnés d'un seul livre, 'Dédicaces' vous propose de mettre en mots les élans, les envoûtements, les ivresses, les éclats, les chagrins, les révoltes, les douleurs, les consolations et bien d'autres émotions qu'ont pu provoquer en vous la lecture d'un ouvrage particulier. Dites qui vous êtes, ce que vous lisez et dévoilez ce qui vous lie à une oeuvre en particulier, en la dédicaçant à des personnes que vous ne connaissez pas et qui ne l'auraient pas encore lue. Avec les fondatrices Aurélie de Gerlache et Valentine Poot Baudier.

Émission Tendances Première