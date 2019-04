Tendances Première : Transition - Psychoeducation.be - 24/04/2019

Comment motiver son ado ? Comment l'accompagner en toute autonomie ? Comment lui donner l'envie d'apprendre et la curiosité ? L'aider à gérer ses angoisses ? Quels outils lui transmettre ? Valentine et Stéphanie ont créé psychoeducation.be pour offrir une plateforme de référence, des formations et des conférences afin de transmettre les connaissances les plus récentes et les plus pointues en matière d'éducation, avec de nombreuses influences du Canada, pays très avancé dans ces matières. Plus d'infos : psychoeducation.be Avec Anne Sophie Dekeyser.

Émission Tendances Première